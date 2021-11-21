Финансист предупредил о скором обвале рынков

Известный финансист и инвестор, глава фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри распродал почти весь портфель, оставив в нем только шесть бумаг, половина из которых относится к sin stocks - «акциям греха». Об этом пишет «Yahoo finance».

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Бьюрри объяснил, что готовится к серьезному обвалу на фондовом рынке из-за перегрева.

Если во втором квартале стоимость его портфеля превышала $2,08 млрд, то в третьем квартале - сократилась до $41,7 млн. Из шести бумаг в портфеле инвестора три из так называемого сектора «греховных акций». Это бумаги Lockheed Martin, GEO Group и CoreCivic.

Lockheed Martin производит военную и промышленную технику. GEO Group управляет тюрьмами и психиатрическими лечебницами. CoreCivic также владеет и управляет тюрьмами и местами заключения.

Sin stocks («акции греха») — это акции компаний, чья деятельность является спорной с точки зрения этики: производство алкоголя, табачных изделий, оружия и развлечений для взрослых, а также индустрия азартных игр. Эта категория ценных бумаг отличается стабильной прибыльностью.