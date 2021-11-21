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Известный финансист заявил о скором обвале рынков

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Известный финансист и инвестор, глава фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри распродал почти весь портфель, оставив в нем только шесть бумаг, половина из которых относится к sin stocks - «акциям греха». Об этом пишет «Yahoo finance».

Финансист предупредил о скором обвале рынков
Фото: ReutersReuters

Бьюрри объяснил, что готовится к серьезному обвалу на фондовом рынке из-за перегрева.

Если во втором квартале стоимость его портфеля превышала $2,08 млрд, то в третьем квартале - сократилась до $41,7 млн. Из шести бумаг в портфеле инвестора три из так называемого сектора «греховных акций». Это бумаги Lockheed Martin, GEO Group и CoreCivic.

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Lockheed Martin производит военную и промышленную технику. GEO Group управляет тюрьмами и психиатрическими лечебницами. CoreCivic также владеет и управляет тюрьмами и местами заключения.

Sin stocks («акции греха») — это акции компаний, чья деятельность является спорной с точки зрения этики: производство алкоголя, табачных изделий, оружия и развлечений для взрослых, а также индустрия азартных игр. Эта категория ценных бумаг отличается стабильной прибыльностью.

Майкл Бьюрри стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение». Именно он предсказал ипотечный кризис 2008 года.
Рынки,Yahoo,
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