В Москве и Подмосковье вино начнут продавать онлайн

«Минфин разработал законопроект, в рамках которого с 31 марта 2022 по 31 декабря 2024 года предлагается проведение эксперимента по розничной дистанционной продаже вина из винограда, выращенного на территории России», — говорится в сообщении. Так, законопроект предусматривает, что доставка алкогольных напитков на первом этапе будет осуществляться только в Москве и Московской области. В дальнейшем территория доставки будет расширяться.