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В Москве и Подмосковье вино начнут продавать онлайн

Мослентаиещё 1
1 час назад

В Москве и Подмосковье весной начнется эксперимент по онлайн-продаже российского вина «Почтой России». Об этом в понедельник, 22 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минфин.

В Москве и Подмосковье вино начнут продавать онлайн
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

«Минфин разработал законопроект, в рамках которого с 31 марта 2022 по 31 декабря 2024 года предлагается проведение эксперимента по розничной дистанционной продаже вина из винограда, выращенного на территории России», — говорится в сообщении. Так, законопроект предусматривает, что доставка алкогольных напитков на первом этапе будет осуществляться только в Москве и Московской области. В дальнейшем территория доставки будет расширяться.

По данным ведомства, законопроект разработан для оказания дополнительного содействия развитию российского виноделия. Формировать перечень продавцов вина в рамках эксперимента поручено Минсельхозу.

Ранее в Москве зафиксировали резкий рост спроса на алкогольную продукцию перед нерабочими днями.

Рынки,Почта России,Минсельхоз,Минфин,"Российская газета",
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