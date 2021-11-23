«Это, конечно, может быть халатностью, но больше похоже на злонамеренные действия должностных лиц страны, которые за три недели с момента подписания договора не сделали ничего для того, чтобы ликвидировать кассовый разрыв «Молдовагаза», возникший в результате заниженных внутренних тарифов. Если правительство Молдавии, наконец, проявит ответственность перед своими гражданами, то они должны помочь «Молдовагазу» выполнить обязательства по подписанному контракту и не допустить прекращения поставок во время отопительного сезона. Хотя они будут ссылаться на финансовые трудности», - возмутился Гривач.