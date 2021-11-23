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Байден назвал виновных во взлете цен на бензин в США

Lenta.ru
43 минуты назад

Президент США Джо Байден назвал виновных во взлете цен на бензин в Соединенных Штатах. Его слова во вторник, 23 ноября, приводит ТАСС.

Байден назвал виновных во взлете цен на бензин в США
Фото: ReutersReuters

По словам американского лидера, высокие цены являются результатом махинаций нефтяных компаний.

Ранее 23 ноября сразу после объявления Байдена о начале продажи нефти из стратегических запасов и поддержке этих действий со стороны Великобритании, Южной Кореи, Японии, Китая и Индии стоимость сырья взлетела. В 17:05 по московскому времени сорт Brent останавливался на уровне 80,9 доллара за баррель (плюс 1,52 процента к началу торговой сессии), а сорт WTI — до 77,65 доллара (плюс 1,2 процента).

Депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что выпуск 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США является однозначным признаком чрезвычайности ситуации. По его словам, на какое-то время это поможет сдержать цены, но проблемы, которые породило чрезмерное увлечение зелеными технологиями, никуда не денутся.

Рынки,Михаил Делягин,Джозеф Байден,Госдума,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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