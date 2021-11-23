Байден назвал виновных во взлете цен на бензин в США

Президент США Джо Байден назвал виновных во взлете цен на бензин в Соединенных Штатах. Его слова во вторник, 23 ноября, приводит ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам американского лидера, высокие цены являются результатом махинаций нефтяных компаний.

Ранее 23 ноября сразу после объявления Байдена о начале продажи нефти из стратегических запасов и поддержке этих действий со стороны Великобритании, Южной Кореи, Японии, Китая и Индии стоимость сырья взлетела. В 17:05 по московскому времени сорт Brent останавливался на уровне 80,9 доллара за баррель (плюс 1,52 процента к началу торговой сессии), а сорт WTI — до 77,65 доллара (плюс 1,2 процента).