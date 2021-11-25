Доллар по ₽77: что ускорит падение рубля

В декабре валютный курс USD/RUB может вернуться к 72 рублям при нормализации внешней повестки. Если же ситуация усугубится, курс может достичь 77 рублей за доллар, но долго это не продлится. Об этом «Российской газете» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

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«В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля во вторник (+8,8%)», — напомнил он.

Эксперт отметил, что на валютном курсе отражается падение цен на нефть, укрепление доллара США против корзины валют, рост инфляции и обвал рынка облигаций, введение санкций. Прокудин подчеркнул, что падение нефти с $86 до $78 за баррель несильно повлияло на валютный курс. По словам Прокудина, рост курса доллара выше 75 рублей в 2022 году может произойти, если нефть упадет существенно ниже $60 за баррель.

«В случае если цены на нефть существенно не снизятся в 2022 году, курс укрепится до 65-69 рублей в 2022 г., как показывают расчеты по нашей текущей модели», – отметил Прокудин.

Он допустил, что в случае введения санкций курс подскочит до 77 рублей за доллар, после чего будет снижаться почти весь год к уровню 65 рублей. Если санкции не введут, доллар быстро вернется к 72 рублям, а динамика курса будет в районе 70 рублей на горизонте года, заключил эксперт.