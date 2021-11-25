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Доллар по ₽77: что ускорит падение рубля

Лера Букина
1 час назад

В декабре валютный курс USD/RUB может вернуться к 72 рублям при нормализации внешней повестки. Если же ситуация усугубится, курс может достичь 77 рублей за доллар, но долго это не продлится. Об этом «Российской газете» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Доллар по ₽77: что ускорит падение рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля во вторник (+8,8%)», — напомнил он.

Эксперт отметил, что на валютном курсе отражается падение цен на нефть, укрепление доллара США против корзины валют, рост инфляции и обвал рынка облигаций, введение санкций. Прокудин подчеркнул, что падение нефти с $86 до $78 за баррель несильно повлияло на валютный курс. По словам Прокудина, рост курса доллара выше 75 рублей в 2022 году может произойти, если нефть упадет существенно ниже $60 за баррель.

«В случае если цены на нефть существенно не снизятся в 2022 году, курс укрепится до 65-69 рублей в 2022 г., как показывают расчеты по нашей текущей модели», – отметил Прокудин.

Он допустил, что в случае введения санкций курс подскочит до 77 рублей за доллар, после чего будет снижаться почти весь год к уровню 65 рублей. Если санкции не введут, доллар быстро вернется к 72 рублям, а динамика курса будет в районе 70 рублей на горизонте года, заключил эксперт.

Россияне бросились скупать валюту

22 ноября российский рынок оказался на минимальных за последние несколько месяцев значениях. Инвесторы начали активно распродавать активы. Так, индекс Мосбиржи закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 пунктов, тогда как еще на прошлой неделе он превышал 4000 пунктов. Курс американской валюты вечером 22 ноября в моменте пробил отметку в 75 рублей.
Рынки,"Российская газета",
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