"Негативная картина": рублю предрекли сложности накануне Нового года

Аналитик IF Club Дина Гильмиярова назвала ключевые негативные факторы для курса рубля и рассказал, что стоит ждать от доллара и евро к Новому году. В беседе с «СП» эксперт отметила, что в последний месяц на рынке наблюдается высокая волатильность — доллар торговался в диапазоне от 69,5 до 75 рублей, а евро — 80,7-83 рублей.

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По словам Гильмяировой, на курс рубля в краткосрочной перспективе повлияли геополитические события. В частности, в середине ноября Минобороны РФ провело испытания противоспутникового оружия в космосе, из-за чего Пентагон и Госдеп США обвинили Россию в создании угрозы для МКС. Напряжение на международной арене также растет в связи с публикациями в западных СМИ о том, что российская армия наращивает присутствие на границе с Украиной.

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Еще одним фактором стал кризис на польско-белорусской границе, в причастности к которому в Евросоюзе обвинили Россию и пригрозили стране сакнциями.

«Инвесторы негативно реагируют на ужесточение внешнеполитической риторики. В связи с этим рубль слабеет. Однако данные факторы являются кратковременными и переоцененными для валютных пар. Пока реальные санкции не затронули государственного долга Российской Федерации, влияние геополитики остается незначительным», — отметила эксперт.

Другим фактором является негативная «картина» по рублю в целом. К политическим факторам добавились и экономические: продолжающийся рост инфляции, резкое падение нефтяных котировок, задержка запуска «Северного потока-2» и ожидание повышения ставок от мировых регуляторов, которое прогнозируют на середину 2022 года.

По словам Гильмяировой, декабрь всегда был сложным месяцем для рубля, а поэтому к Новому году может произойти дальнейшее ослабление рубля.