До 69-70 рублей за доллар: российской валюте предсказали резкое укрепление

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в режиме онлайн предсказал рублю резкое укрепление в 2022 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Якобсена, в следующем году следует ждать укрепления курса российской национальной валюты до 69-70 рублей за доллар. Этому поспособствуют рост цен на энергоресурсы и грамотные действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

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Руководителя регулятора Якобсен назвал «очень прагматичной главой ЦБ».

«В этом смысле рубль мне нравится», — добавил главный экономист Saxo Bank.

При этом он отметил, что предсказать влияние внутренних факторов на курс рубля всегда крайне сложно, поэтому он предпочитает больше ориентироваться на внешние. Среди них будущий запуск газопровода «Северный поток-2».

«Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении "Северного потока-2", этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля», — отметил экономист.

На момент публикации доллар торговался на Московской бирже по 74,73 рубля, евро — по 83,88 рубля.

Курс рубля сейчас оказывает дезинфляционное влияние на инфляцию, ЦБ рассчитывает на сохранение этого эффекта еще некоторое время, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге.

"Влияние курса рубля на инфляцию в РФ пока остается дезинфляционным, и мы рассчитываем на сохранение такой ситуации еще некоторое время", - сказала она.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% в сентябре. На 22 ноября индекс уровня цен снизился до 8,05%.

Антон Прокудин, главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции", специально для "Российской газеты":

- В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля во вторник (+8,8%). В декабре вероятен сценарий возвращения курса к 72 рублям за доллар, в случае если уйдет негативная внешняя повестка. В случае ее нагнетания курс может достичь 77 рублей за доллар, но это будет ненадолго. Эффект от внешних негативных оценок российской политики - исключительно психологический и на экономику в обозримом будущем он не повлияет.

На валютный курс влияет ряд факторов: снижение может быть следствием падения цен на нефть, укрепления доллара США против корзины валют, роста инфляции или обвала рынка облигаций, введения санкций. Так, снижение нефти с 86 до 78 долларов за баррель не оказало большого влияния на валютный курс и может объяснить его изменение не более, чем на 3%. Причем, наша модель валютного курса показывает, что рост курса доллара выше 75 рублей в 2022 году возможен лишь при падении нефти существенно ниже USD 60. Рынки ожидают больших цен на нефть, поэтому риска такого развития событий пока нет.

В последние дни произошло укрепление доллара США против других валют. Из-за роста доходностей госдолга после публикации шокирующей статистики по инфляции за октябрь доллар стал укрепляться к валютам развитых стран (евро и др.) и некоторых развивающихся (турецкая лира, мексиканский песо, рубль). Индекс доллара прибавил около 3% за прошедший месяц, что оказало существенное давление и на курс USD/RUB. Но это не постоянная тенденция для доллара, и она может объяснить рост USD/RUB не более, чем на 1,8%.

Отметим также, что инфляция в России достигла 8,1% в конце октября и пока стабилизировалась на этом уровне. Наши расчеты показывают, что постоянные факторы, влияющие на инфляцию, уже должны приводить к ее ослаблению. Однако, единовременные события, имевшие место в сентябре-октябре, привели к резкому инфляционному скачку с 6,7% до 8,1%. Риски нарастания инфляции на несколько десятых процента из-за газового кризиса в Европе и текущего ослабления рубля сохраняются, однако по нашим моделям видится лишь завершение инфляционной тенденции.

Благодаря стабилизации инфляции в первой половине ноября даже наблюдался откат в динамике ОФЗ (цены облигаций выросли после затяжного падения), так как многие управляющие ждали сигнала на разворот инфляционного тренда. Однако с ростом доходностей в США рынок облигаций опять перешел к падению. Факторы инфляции и рынка облигаций едва ли могли оказать негативное влияние на валютный курс в целом за месяц, так как они то росли, то снижались, а в следующем году снижение инфляции приведет к росту рынка облигаций, что позитивно для курса рубля.

Складывая все наблюдаемые эффекты по модели (включая те, о которых мы не упоминали выше), получается, что они объясняют изменение курса в совокупности примерно на 3%. Движение еще на 5,8% вообще не связано с наблюдаемыми факторами. Очевидно, что оптимизм, имевший место сразу после решения Банка России о повышении ключевой ставки, который оценивался нами в размере 1-1,5%, теперь сменился на пессимизм в размере не менее 4%, и этот пессимизм рассеется либо быстро при завершении истории с внешним негативом, либо месяца за три в случае продолжения истории.

В случае если цены на нефть существенно не снизятся в 2022 году, курс укрепится до 65-69 рублей в 2022 г., как показывают расчеты по нашей текущей модели. Причем в случае введения санкций после скачка доллара примерно до 77 рублей, и будет снижаться почти весь год к уровню 65 рублей, тогда как отсутствие санкций, вероятнее всего, быстро вернет доллар к 72 рублям, но приведет к динамике курса в районе 70 рублей на горизонте года.

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев рассказал, что биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже при учете брокерских комиссий. Он назвал россиянам лучший способ приобрести валюту, сообщает агентство «Прайм».

Арзамасцев заявил, что частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже. Однако при этом стоит учитывать несколько факторов. Так, финансист призвал покупать незначительные суммы валют через приложение банка.

«Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты», — объяснил Арзамасцев.

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин назвал агентству «Прайм» лучшее время для покупки валюты с целью сохранить сбережения.

«"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений», — рассказал аналитик.