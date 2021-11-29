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На Украине оценили запасы газа в хранилище

Елена Прошина
17 минут назад

Запасы газа в подземных хранилищах на Украине составляют 16,4 миллиарда кубометров или 53% от общего объема. Данную оценку дала компания-оператор ПХГ «Укртрансгаз».

На Украине оценили запасы газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, за неделю запасы газа в хранилище сократились на 3% или на 500 миллионов кубометров.

Ранее «Укртрансгаз» сообщал, что Украина накопила в хранилищах достаточное количество топлива для прохождения отопительного сезона при отсутствии непредвиденных ситуаций. Закачку в ПХГ прекратили 4 октября.

В «Газпром» отмечали, что по сравнению с 2020 годом, в хранилищах Украины на 40% меньше газа. На 27 ноября прошлого года в ПХГ было 26,9 миллиарда кубометров топлива.

По данным ТАСС, совет нацбезопасности и обороны Украины поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций. Однако в некоторых областях страны уже объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов ранее заявлял, что в случае дефицита топливо в зимний период закупят в Словакии.

Рынки,Газпром,
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