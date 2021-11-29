Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 1,8%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал восстанавливаться после серии распродаж на прошлой неделе. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, до 3 879,54 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,1%, до 1 638,72 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:11 мск снизился на 0,94%, до 74,66 рубля, евро - на 1,36%, до 84,13 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,88% и торгуется в районе $74,87 за баррель.

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"После определенной паники на сообщениях о новом штамме инвесторы начинают более трезво оценивать ситуацию. Новый фактор остается угрозой для нашего рынка, при этом пока сложно оценить его масштабы. На данный момент еще нет данных о том, что новый штамм более опасен для человечества и непонятно насколько быстро к нему смогут адаптироваться фармкомпании. Поэтому сегодня этот момент инвесторы используют для увеличения позиций в подешевевших бумагах, однако насколько продолжительной окажется эта волна роста, сказать трудно", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лучше рынка сегодня выглядели акции "Алросы" (+3,91%) и "голубых фишек" - от "Газпрома" (+3,9%) до Сбербанка (+4,06%). При этом акции "Лукойла" (+4,55%), несмотря на сегодняшний отскок, остаются внутри среднесрочного нисходящего тренда с целью к 6 тыс. 295 рублям, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Акрона" (+2,55%) не оставляют попыток обновить максимумы на уровне 13 тыс. 488 рублей. "Акция закрепилась в коридоре 11 тыс. 814 - 13 тыс. 330 рублей и выше пройти не может. При этом фундаментальная поддержка точно есть - и в виде стабильно высоких цен на минеральные удобрения, и в виде хорошей отчетности за девять месяцев текущего года", - добавила эксперт.

Под давлением сегодня оказались лидеры роста предыдущей проблемной сессии - бумаги "Селигдара" (-4,68%), "Полиметалла" (-2,62%), "Полюс золота" (-1,13%).

Прогноз на 30 ноября