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1 час назад

Цены на нефть рухнули

Цены на нефть марки Brent рухнули, опустившись ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она торговалась по 65,8 доллара. На момент написания заметки ее стоимость составляла 67 долларов (минус 2,72 процента).

Цены на нефть рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нефть марки WTI опускалась до 62,48 доллара (минус 4,72 процента). Позже цена скорректировалась, поднявшись до 64,2 доллара (минус 2,09 процента).

Российская нефть за год подорожала почти в два раза

Котировки снижаются на фоне сообщения Reuters со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в январе на 400 тысяч баррелей в сутки. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании 2 декабря.

Ранее аналитики допускали, что ОПЕК+ не пойдет на этот шаг из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Его распространение может привести к новым локдаунам по всему миру, что замедлит развитие мировой экономики и уменьшит потребность в нефти.

Рынки,Reuters,
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