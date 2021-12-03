США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения

Министерство торговли США обвиняет производителей и экспортеров карбамидо-аммиачной смеси в России в получении субсидий, подпадающих под действие американских компенсационных мер. Специалисты проведут антидемпинговое расследование и вынесут окончательное е решение в апреле 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

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По информации издания, американское ведомство предполагает, что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Как сообщает Минторг, заинтересованные стороны могут предоставить свои данные в связи с запланированным расследованием. Проверке подвергнутся компании «Акрон» и «Еврохим».

Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство намерено принять окончательное решение в апреле 2022 года.