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1 час назад

Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»

Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Глава министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Европейской комиссии, чтобы орган незамедлительно начал антимонопольное расследование в отношении российской компании «Газпром».

По мнению польской стороны, российская компания якобы напрямую повлияла на скачок цен на европейском рынке голубого топлива.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — сказала глава ведомства в разговоре с Biznes Alert.

Анна Москва утверждает, что в сложившейся ситуации требуется оперативно предпринять шаги в отношении «Газпрома».

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что сложившаяся ситуация на рынке газа в Европе - это результат действий некоторых стран ЕС, которые до последнего не желали заключать долгосрочных контрактов с Москвой.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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