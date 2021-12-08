В России создается рынок данных граждан

Практически любой бизнес построен сегодня на основе больших данных. Не будет преувеличением сказать, что данные являются нефтью цифровой экономики. В то же время их оборот вообще никак не регулируется. Каждое ведомство, банк или маркетплейс, к которым рекой стекаются наши данные, исходят из своих представлений о том, как это должно работать.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила коммерческий оборот личных данных клиентов экосистем со сделками аборигенов, которые продавали драгоценности за бусы. При этом и бус может не быть - зачастую люди сегодня делятся данными вне зависимости от того, хотят они этого или нет, как метко отметил глава Сбербанка Герман Греф.

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Ключевым риском нерегулируемого оборота эксперты называют монополизацию бизнеса и рост цен на товары и услуги для конечных пользователей.

Чтобы негативный сценарий не реализовался, минэкономразвития в правовое поле вводит категорию "данные НСУД". Речь о сведениях, попадающих в информационные системы публичного сектора. Эта информация может принадлежать физическим, юридическим лицам, это могут быть государственные и муниципальные данные.

Законопроект упорядочивает термины "информация", "данные", "государственные данные", "потребитель данных", "получатель данных", "обладатель данных" и ряд других, пояснил "РГ" Сергей Сергиенко, советник главы "Гостеха". "На уровне подзаконных актов будут определены правила доступа к различным категориям типов данных. Такой подход позволит постепенно перейти от "запретительной политики" доступа к данным к более эффективному и контролируемому использованию данных в государственном управлении", - говорится в тексте сопроводительной записки. "Это первый документ не про различные информационные системы, а про то, что их объединяет и нуждается в системном подходе", - рассказал "РГ" замминистра экономического развития Владислав Федулов.

Доступ к открытым или обезличенным данным предполагается предоставлять преимущественно на безвозмездной основе, но предусмотрен и возмездный механизм для данных, созданных не за счет государственного или муниципального бюджета. Например, в НСУД должна поступать напрямую вся информация от онлайн-касс. Таким образом, доступ к этим данным без дублирования получат все заинтересованные госорганы, а также, в обезличенном виде, в качестве статистики, их смогут получить другие участники рынка. И использовать их для анализа спроса, изменения цен.

"Не секрет, что данные, которые есть у государства, востребованы бизнесом как для развития новых сервисов и услуг, так и для привлечения инвестиций. Государство заинтересовано в подобном обмене, поскольку это стимулирует развитие экономики. Важно, чтобы подобные обмены данных контролировались, а сами сведения были бы обезличены, чтобы права граждан на защиту их персональных данных соблюдались в полной мере", - говорит Сергиенко.

Законопроект легализует и систематизирует открытость данных и доступ к иным данным государству, и это само по себе неплохо, отмечает Иван Бегтин, руководитель Ассоциации участников рынка данных. "Какие-то данные однозначно должны быть открытыми, какие-то вполне могут предоставляться на возмездной основе, а какие-то - иметь ограниченный доступ. Важно наличие механизма и регулирования перевода данных из одного в другой статус", - сообщил Бегтин.

Как пояснили "РГ" в минцифре, в перспективе можно говорить о появлении "маркетплейса данных", где представители госорганов, коммерческие организации и граждане смогут в зависимости от своих прав и полномочий получать доступ к обезличенным данным для их анализа. В частности, данные НСУД могут быть востребованы банками, страховыми и инвестиционными компаниями.