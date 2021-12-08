Неприемлемо для Запада: новая глава МИД ФРГ оценила деятельность РФ и Китая

Мы должны трезво проанализировать то, что такие игроки, как Китай, Россия, а также другие государства, ищут для себя выгоды иным способом, нежели путём, который мы считаем приемлемым. <...> В связи с этим мы должны в большей степени задуматься о том, как нам справиться с этим конкурентным и альтернативным мышлением, — заявила Бербок.