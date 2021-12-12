Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
2 часа назад

Экономист рассказал, грозит ли России «чёрный понедельник»

Волна распродаж, захлестнувшая мировые фондовые рынки из-за появления «омикрон»-штамма коронавируса и сомнений в эффективности вакцин, скорее всего, не приведёт к обвалу на биржах. Даже если это случится, серьёзных шоков на российском финансовом рынке ждать не стоит в отличие от ситуации 1997–1998 годов, сообщил агентству ПРАЙМ завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Грозит ли России «черный понедельник»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьёзных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997–1998 годов и в 2008 года, — сказал эксперт.

Россияне массово приготовились к девальвации

По словам Абрамова, на данный момент внутренний рынок акций и облигаций находится в значительно меньшей зависимости от зарубежных портфельных инвесторов, чем раньше. Несмотря на то, что физлица открыли 15 млн брокерских счетов на рынке, 92% хранимых на них активов приходится всего на полмиллиона состоятельных граждан.

Кроме того, внутренние институциональные инвесторы (страховые организации и пенсионные фонды) осторожно вкладывают средства в акции, считает экономист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России» о том, что глобальные рынки оправились от шока, вызванного пандемией коронавируса. По словам главы кабмина, Россия сумела превзойти докризисный уровень. В частности, Мишустин выделил несырьевой неэнергетический экспорт, отметив, что его объём в текущем году может превысить $180 млрд.

Рынки,Михаил Мишустин,Александр Абрамов,РАНХиГС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители