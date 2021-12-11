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1 час назад

Британия призвала союзников отказаться от газа из «злонамеренной» России

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что европейским странам необходимо снизить зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщает BBC .

Британия призвала союзников отказаться от газа из «злонамеренной» России
Фото: ReutersReuters

Данный вопрос Трасс она намерена обсудить с новым немецким канцлером Олафом Шольцем на переговорах G7.

«Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии уменьшения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от злонамеренных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания», — сказала Трасс.

Она также сообщила, что Лондон работает, чтобы помочь Киеву в «энергетической устойчивости» и независимости от российских поставок энергоносителей.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони посетовал на то, что Россия в с октября по ноябрь сократила поставки газа в Европу на 25% по сравнению с 2020 годом. По его словам, Москва проявила свою незаинтересованность в «тяжёлой дискуссии с Евросоюзом» по поставкам «голубого топлива».

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