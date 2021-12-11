Британия призвала союзников отказаться от газа из «злонамеренной» России

«Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии уменьшения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от злонамеренных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания», — сказала Трасс.

Она также сообщила, что Лондон работает, чтобы помочь Киеву в «энергетической устойчивости» и независимости от российских поставок энергоносителей.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони посетовал на то, что Россия в с октября по ноябрь сократила поставки газа в Европу на 25% по сравнению с 2020 годом. По его словам, Москва проявила свою незаинтересованность в «тяжёлой дискуссии с Евросоюзом» по поставкам «голубого топлива».