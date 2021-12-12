Дан прогноз по курсу рубля на начало 2022 года

Курс рубля к новогодним праздникам ожидается в диапазоне 71,50-74,50 за доллар, после Нового года он может укрепиться до показателей июня 2020 года — ниже отметки 70 за доллар. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал «Российской газете» прогноз по курсу рубля на начало 2022 года.

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По словам эксперта, это произойдет в конце января — начале февраля том случае, если цена на нефть вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель. Он отметил, что сейчас опасения внушает инфляция. Однако, так как она охватывает многие страны и провоцирует рост на экспортные товары, то не является фактором для ослабления рубля.

«В центре внимания также нефть. Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса снижаются, как и заболеваемость. В связи с этим можно ожидать роста котировок нефти выше 76 долларов за баррель. Российская валюта может укрепиться на этом фоне», — подчеркнул эксперт.

Ващенко также обратил внимание на движении валют на неделе. Он указал, что евро продолжит слабеть к доллару. «Европейский ЦБ проявляет более инертную политику, что может привести к заметному ослаблению евро. Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08», — заявил эксперт.

В то же время Ващенко отметил, что 14 декабря предстоит уплата налога на прибыль, поэтому, если на рынке не будет высокой активности, возможно снижение курса доллара к рублю до 73.