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1 час назад

Российские индексы по итогам торгов потеряли почти 4%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели резко просел на фоне очередного витка геополитической напряженности. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи просел на 3,77% - до 3618,31 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,98%, до 1548,09 пункта.

Доллар на 18:55 мск вырос на 0,26%, - до 73,64 руб., евро - на 0,28%, до 83,04 руб.

"Министры иностранных дел стран G7 призвали РФ к деэскалации своих действий в отношении Украины, предупредив, что в противном случае Москва столкнется с "серьезными последствиями". Как обычно, в таких ситуациях наибольшие потери понесли тяжеловесные "голубые фишки", популярные у нерезидентов, такие как "Газпром", Сбербанк и другие", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, нефть демонстрировала ценовую неуверенность, несмотря на то, что ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысила прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале 2022 года. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 0,37% и торгуется в районе $75 за баррель.

"Одним из факторов давления на черное золото стало укрепление доллара на валютном рынке, индекс DXY вышел к 96,3 пункта. Тревожит инвесторов и ситуация с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Власти Великобритании назвали темпы распространения омикрон "феноменальными", - добавляет Бахтин.

Рынки,Александр Бахтин,Газпром,Сбербанк России,ОПЕК,ИТАР-ТАСС,
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