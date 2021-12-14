Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии

Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии. По состоянию на 10:40 мск он составляет 3587 пунктов. Снижение по сравнению с закрытием торгов в понедельник равняется -0,87%. При этом на утренних торгах iMOEX2 (индекс с дополнительным кодом) впервые с марта опускался ниже 3400 пунктов.

Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Также выравниваются акции российских компаний. Так, по состоянию на 10:27 мск с плюсом торгуются "Сбербанк" (+0,61%), "Газпром" (+3,34%) и "Лукойл" (+1,47%).

Акции "Норникеля", "Русала" и НЛМК по-прежнему в минусе, но падение замедлилось - до -1,49%, -2,55% и -1,28% соответственно. На открытии торгов во вторник бумаги этих компаний падали до -9,5%.

Основная сессия проходит с 09:50 до 18:50 мск.

Рынки,Новолипецкий металлургический комбинат,Норникель,Русал,Лукойл,Газпром,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители