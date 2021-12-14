Отказ Европы от газовых контрактов с Москвой объяснили

«Видимо, Европа предполагает, что в дальнейшем энергетические ресурсы, такие, как газ, будут востребованы куда больше, что приведет к соответствующему повышению рыночных цен, которое окажется еще и неизбежным ввиду того, что отсутствие долгосрочных контрактов не допускает стабильности в ценообразовании. И вот это уже сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии. Также в ЕС, как мы помним, перспективы добычи природных ресурсов ограничены и будут снижаться, соответственно, зеленая энергетика станет только расти, расширяя свою долю на рынке», — заключил экономист.