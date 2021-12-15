Названы риски излишнего укрепления рубля

Излишнее укрепление рубля приводит к удорожанию российских товаров на зарубежных рынках, что снижает конкурентоспособность российской промышленности. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев . Также, по его словам, из-за укрепления российской валюты повышается конкуренция на российском рынке из-за наплыва более дешевых товаров иностранного производства.

«Например, многолетние пики по ценам на сырье в рублях в этом году помогли нарастить расходы бюджета и увеличить социальные выплаты. При этом Минфину не пришлось много занимать на рынке и давить на рыночные ставки. Напротив, при укреплении рубля доходы бюджета могли бы сократиться и вслед за ними и расходы, а давление на долговой рынок – возрасти», — подчеркнул собеседник агентства.

Другой негативный фактор укрепления рубля — избыточный приток горячего спекулятивного капитала в страну. Это привело бы сначала к еще большему укреплению нацвалюты, а когда иностранный капитал начал бы уходить из страны, рубль бы резко упал.

Ранее начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал прогноз по курсу рубля на начало 2022 года. По его словам, к новогодним праздникам он будет в диапазоне 71,50-74,50 за доллар, а после Нового года может укрепиться до показателей июня 2020 года — ниже отметки 70 за доллар. Эксперт допускает, что это произойдет в конце января-начале февраля, если стоимость нефти вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель.