Названы риски излишнего укрепления рубля

Излишнее укрепление рубля приводит к удорожанию российских товаров на зарубежных рынках, что снижает конкурентоспособность российской промышленности. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также, по его словам, из-за укрепления российской валюты повышается конкуренция на российском рынке из-за наплыва более дешевых товаров иностранного производства.
Кроме того, излишнее укрепление рубля сокращает доходы бюджета.
«Например, многолетние пики по ценам на сырье в рублях в этом году помогли нарастить расходы бюджета и увеличить социальные выплаты. При этом Минфину не пришлось много занимать на рынке и давить на рыночные ставки. Напротив, при укреплении рубля доходы бюджета могли бы сократиться и вслед за ними и расходы, а давление на долговой рынок – возрасти», — подчеркнул собеседник агентства.
Другой негативный фактор укрепления рубля — избыточный приток горячего спекулятивного капитала в страну. Это привело бы сначала к еще большему укреплению нацвалюты, а когда иностранный капитал начал бы уходить из страны, рубль бы резко упал.
«Такие спекулятивные притоки-оттоки повышают волатильность валютного рынка, что негативно для финансового планирования экономических агентов», — подытожил Васильев.
Ранее начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал прогноз по курсу рубля на начало 2022 года. По его словам, к новогодним праздникам он будет в диапазоне 71,50-74,50 за доллар, а после Нового года может укрепиться до показателей июня 2020 года — ниже отметки 70 за доллар. Эксперт допускает, что это произойдет в конце января-начале февраля, если стоимость нефти вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель.