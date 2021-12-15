Сбер и Правительство Удмуртии представили «Деревню будущего»

В Удмуртии состоялась презентация «Деревни будущего», совместного проекта Сбера и правительства республики. В мероприятии приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф; министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; глава Удмуртской Республики Александр Бречалов; председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин. Проект реализован в селе Пихтовка Воткинского района Удмуртии.

Цель совместного проекта — сделать сельскую местность привлекательной и комфортной для людей, а агропромышленный бизнес — современным, технологичным и высокоэффективным.

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Работа над проектом началось ещё весной с проведения стратегической сессии, в ходе которой эксперты отрасли АПК, жители, руководители рыбхоза «Пихтовка», а также представители Сбера и региональных и муниципальных органов власти поделились своим представлением о том, какой должна быть деревня будущего, чтобы стать настоящей точкой роста для территории, привлекательным местом для жизни и ведения бизнеса. В ходе обсуждения была сформирована концепция «цифровой деревни», где каждое место наполнено глубоким содержанием и адаптировано к нуждам современного человека.

В Пихтовке реализовано более 15 цифровых сервисов Сбера, которые делают жизнь сельчан проще и удобнее, обеспечивая уровень комфорта наравне с городом.

Возможность получать квалифицированную медицинскую помощь — важнейшее условие комфортной жизни на селе. Поэтому в Пихтовке с нуля был построен новый суперсовременный Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Здесь работает несколько цифровых медицинских сервисов индустрии здравоохранения Сбера. Дистанционный мониторинг состояния пациентов от СберЗдоровья позволяет вести наблюдение за показателями здоровья больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. СБЕР ЕАПТЕКА осуществляет доставку в аптеку или близлежащий поселок широкого ассортимента лекарственных препаратов. Продукт на базе искусственного интеллекта Voice2Med от группы компаний ЦРТ позволяет заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Сервис «Расшифровка кардиограммы с помощью ИИ» от СберМедИИ представляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку её результатов. Также в ФАП используется умный помощник врача «ТОП-3», который помогает врачам ставить предварительный диагноз и алгоритм по расшифровке данных кардиограмм и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ.

Школа в Пихтовке подключена к СберКлассу — для дополнительного углубленного изучения различных предметов. Также в школе создан специальный агрокласс, с помощью которого детям будут прививать интерес к сельскому хозяйству и готовить будущих молодых специалистов для села.

Сельский магазин действует как пункт выдачи наличных. Жителю села больше не нужно ехать в райцентр, чтобы снять деньги с карты, — это можно сделать прямо на кассе магазина. Кроме того, на кассе можно оплатить услуги ЖКХ. В магазине также установлен пункт получения заказов из маркетплейса СберМегаМаркет через постаматы СберЛогистики. Теперь у сельских жителей есть возможность заказывать любые товары из интернета, не ограничиваясь ассортиментом сельского магазинчика. Также можно воспользоваться сервисом СберМаркет.

В Доме культуры в Пихтовке работают развлекательные сервисы Сбера — онлайн-кинотеатр Okko и аудиостриминг СберЗвук. В молодёжной зоне Дома культуры, а также в школьной библиотеке установлены приставки SberBox.

Важно подумать над тем, как сделать механизмы, которые позволят преобразовать таким образом жизнь всех деревень Удмуртии, а потом масштабировать этот опыт на всю Россию.В Пихтовке главным интересантом и инициатором изменений был бизнес. Наверное, нам необходимо везде искать предпринимателей, которые заинтересованы в преобразованиях и помогать им

Герман Греф