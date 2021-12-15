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1 час назад

Индекс Мосбиржи закрылся ростом

Российский фондовый рынок неоднозначно завершил торги в среду, 15 декабря. Индекс Мосбиржи закрылся незначительным ростом на 0,07 процента (до 3621,82 пункта), индекс РТС опустился на 0,5 процента (до 1541 пункта), свидетельствуют данные Московской биржи.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали акции «Сургутнефтегаза» (плюс 8,49 процента, до 39,89 рубля за штуку). Взлет произошел на новостях о том, что компания хочет стать конкурентом «Газпрома» и добиться допуска к экспорту газа по трубам. Наибольший рост показали также акции МТС (плюс 1,61 процента, до 280,7 рубля) и «Татнефти» (плюс 1,12 процента, до 470 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Полиметалла» (минус 1,87 процента, до 1217,8 рубля), «Яндекса» (минус 1,82 процента, до 4502,8 рубля) и Сбербанка (минус 1,56 процента, до 280,46 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 73,18 доллара за баррель (минус 0,71 процента), марки WTI — по 70,06 (минус 0,95 процента). Газовые фьючерсы на европейской бирже торговались по 1500 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 74,08 рубля (плюс 0,29 рубля), курс евро — 83,35 рубля (плюс 0,26 рубля). Биткоин торговался по 46 773,4 доллара за монету (минус 0,11 процента).

15 декабря продолжится двухдневное заседание ФРС США, на котором регулятор, скорее всего, объявит об ускорении сворачивания экстренного стимулирования в два раза. Также может быть озвучено о повышении процентной ставки в 2022 году.

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