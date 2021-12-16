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59 минут назад

Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,7 млрд

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги сократился до $3,720 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.

Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,7 млрд
Фото: ReutersReuters

В августе вложения составляли $4,004 млрд, а в октябре этот показатель оценивался в $3,918 млрд. На долгосрочные облигации в российских вложениях в октябре приходились $554 млн, а на краткосрочные — $3,1 млрд.

Россия продолжает сокращать вложения в американский госдолг с 2018 года. В апреле 2018-го их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. Крупнейшим держателем госбумаг США осталась Япония — примерно $1,3 трлн. На втором месте находится Китай с $1,07 трлн.

Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн.

До этого аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Путин считает, что решение конгресса США о повышении потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции. По его словам, инфляция в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.

Рынки,Экономика России,Владимир Путин,
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