Нефти предсказали «драматичное удорожание» до $380

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в ходе презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года» заявил, что мир может столкнуться с «драматичным удорожанием нефти к 2050 году». Он отметил снижение доступности энергии из-за высокой инфляции, передает ТАСС.

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В презентации говорится о трех сценариях развития энергетики, согласно которым нефть к 2050 году будет стоить больше $100 за баррель. Эволюционный сценарий предполагает, что стоимость нефти составит $128 за баррель с учетом инфляционного фактора и введения квот на выбросы для производителей, по равновесному сценарию ее стоимость составит $197 за баррель, а сценарий «Трансформация» предполагает, что цены на «черное золото» достигнут $380 за баррель. Во всех этих сценариях инфляция занимает наибольшую долю в росте цены.

Однако не исключено, что максимальный показатель будет достигнут до 2050 года. Это случится, если не удастся решить проблему недоинвестирования в разработку и добычу запасов, подчеркнул Федун. По его мнению, потребление углеводородов будет находиться на стабильном уровне до 2030 года. Лишь с 2035 года на таких крупных рынках, как США и Китай, начнется снижение потребления жидких топлив, полагает вице-президент «Лукойла».

Отмечается, что Россия может занять первое место по экспорту углеводородов с погашенным углеродным следом к 2050 году. Однако на стоимость продукции нефтегазового сектора с погашенным углеродным следом будут значительно влиять затраты, необходимые на реализацию климатических проектов.