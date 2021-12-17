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20 минут назад

Нефти предсказали «драматичное удорожание» до $380

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в ходе презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года» заявил, что мир может столкнуться с «драматичным удорожанием нефти к 2050 году». Он отметил снижение доступности энергии из-за высокой инфляции, передает ТАСС.

Нефти предсказали «драматичное удорожание» до $380
Фото: ТАССТАСС

В презентации говорится о трех сценариях развития энергетики, согласно которым нефть к 2050 году будет стоить больше $100 за баррель. Эволюционный сценарий предполагает, что стоимость нефти составит $128 за баррель с учетом инфляционного фактора и введения квот на выбросы для производителей, по равновесному сценарию ее стоимость составит $197 за баррель, а сценарий «Трансформация» предполагает, что цены на «черное золото» достигнут $380 за баррель. Во всех этих сценариях инфляция занимает наибольшую долю в росте цены.

Однако не исключено, что максимальный показатель будет достигнут до 2050 года. Это случится, если не удастся решить проблему недоинвестирования в разработку и добычу запасов, подчеркнул Федун. По его мнению, потребление углеводородов будет находиться на стабильном уровне до 2030 года. Лишь с 2035 года на таких крупных рынках, как США и Китай, начнется снижение потребления жидких топлив, полагает вице-президент «Лукойла».

Отмечается, что Россия может занять первое место по экспорту углеводородов с погашенным углеродным следом к 2050 году. Однако на стоимость продукции нефтегазового сектора с погашенным углеродным следом будут значительно влиять затраты, необходимые на реализацию климатических проектов.

Ранее сообщалось, что Bank of America прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в 2022 году на уровне $85 за баррель. По словам глобального руководителя отдела исследований сырьевых товаров и деривативов банка Франциско Бланша, риск всплеска цены в следующем году создают низкий уровень запасов нефти, восстановление числа авиаперевозок и невысокий уровень свободных добывающих мощностей.

Рынки,Леонид Федун,Bank of America,Лукойл,ИТАР-ТАСС,
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