Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России

Российская экономика может столкнуться с четырьмя видами рисков в ближайшее время. Об этом сообщил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

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По его мнению, это угроза дальнейшего развития пандемии, высокая инфляция, вероятность введения международных санкций и энергетический переход, заявил экономист в интервью газете "Ведомости".

Риск роста заболеваемости в стране может давить на экономику со стороны введения возможных ограничений на деловую активность, что оказывает влияние на темпы роста экономики. Международные санкции в любом случае предполагают некие ограничения, однако пока они не введены. Энергопереход во всем мире на более чистые источники энергии не создает угрозу для России в ближайшее время, но она может стать реальностью в перспективе. Наконец, инфляция, которая по итогам 2021 года превысит 8% годовых, также сама по себе не является риском - вопрос в том, долго ли она продлится, говорит Найт.

Названые экономистом риски учитываются в прогнозе Всемирного банка по росту ВВП России: по итогам этого года банк ожидает показатель 4,3%, в 2022-2023 года - 2,4% и 1,8% роста соответственно. По мнению Найта, самый чувствительный фактор для прогноза по экономике - это распространение коронавируса.

По итогам прошедшей недели уровень коллективного иммунитета в России превысил 58%, полностью вакцинировались более 70 миллионов человек в стране. Для контроля над заболеваемостью в правительстве призвали регионы соблюдать ограничительные меры в период новогодних праздников.