Что ждет криптовалюты в 2022-м: самые популярные инструменты и новости

Investing.com — На неделе с 13 по 17 декабря самыми популярными (по данным Investing.com Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: Биткоин, фьючерс на нефть Brent, пара USD/RUB, Эфириум и Cбербанк.

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Эксперты объяснили падение Мосбиржи ниже 3400 пунктов, 13 прогнозов экспертов о том, что ждет криптовалюты в 2022 году, ЦБ повысил ключевую ставку в седьмой раз подряд, Турецкая лира обновила антирекорд после решения ЦБ об отставке и Баффет: в какие компании инвестировать при высокой инфляции?.

Падение индекса IMOEX2, отражающего значение индекса Мосбиржи за 14 декабря, включая дополнительные сессии, составило 6,27%. Показатель достиг 3391,5 пункта по состоянию на 7:25 мск. Читайте далее

После насыщенного событиями для всего криптовалютного сектора уходящего года эксперты поделились своими прогнозами о том, чего стоит ждать в будущем году. Прогнозы впечатляют: начиная с «битвы метавселенных» и взлома на $1 млрд, до использования ботов для покупки NFT, пишет Business Insider. Читайте далее

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря поднял ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5% до 8,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Читайте далее

Турецкая национальная валюта упала 16 декабря до показателя 15,7 лиры за доллар и обновила антирекорд. Это произошло на фоне решения об отставке, принятого ЦБ страны, пишет агентство «Прайм». Читайте далее