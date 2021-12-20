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1 час назад

Цены на газ в Европе взлетели

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник, 20 декабря, поднялась выше $1900 за тысячу кубометров в связи с сокращением прокачки по газопроводу «Ямал–Европа» и приближением нового похолодания. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures составила 148,87 евро за МВт/ч, или $1921 за тысячу кубометров.

Напомним, что, по данным платформы GSA Platform, 17 декабря «Газпром» забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на понедельник. На аукционе предлагались мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал только 3,8 млн куб. м.

Нефтяной гигант решил уйти из России

Компания в декабре решила посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по газопроводу «Ямал - Европа». В ноябре холдинг отказался заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток-2"».

Существенный рост цен на газ в Европе наблюдается с апреля-мая, когда средняя стоимость на споте по TTF колебалась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» составила более 600 долларов, а уже в начале октября превысила порог в $1000. В настоящее время ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной. В начале ноября цены упали до $750, после чего начали расти. Уже больше месяца они превышают $1000. Заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном уровне за многие годы.
Рынки,Видео,Жозеп Боррель,Газпром,ЕС,
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