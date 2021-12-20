Цены на газ в Европе взлетели

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник, 20 декабря, поднялась выше $1900 за тысячу кубометров в связи с сокращением прокачки по газопроводу «Ямал–Европа» и приближением нового похолодания. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures составила 148,87 евро за МВт/ч, или $1921 за тысячу кубометров.
Напомним, что, по данным платформы GSA Platform, 17 декабря «Газпром» забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на понедельник. На аукционе предлагались мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал только 3,8 млн куб. м.
Компания в декабре решила посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по газопроводу «Ямал - Европа». В ноябре холдинг отказался заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток-2"».