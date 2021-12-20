Цены на газ в Европе взлетели

Существенный рост цен на газ в Европе наблюдается с апреля-мая, когда средняя стоимость на споте по TTF колебалась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» составила более 600 долларов, а уже в начале октября превысила порог в $1000. В настоящее время ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной. В начале ноября цены упали до $750, после чего начали расти. Уже больше месяца они превышают $1000. Заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном уровне за многие годы.