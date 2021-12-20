Курс евро взлетел

Курс доллара расчетами «завтра» на 20.01 мск растет на 57 копеек, до 83,90 рубля. При этом максимально евро в понедельник поднимался до 84 рублей впервые с 7 декабря.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что у европейской валюты нет предпосылок для устойчивого восстановления. По его словам, нынешнее укрепление – это «скорее робкая попытка технического отскока после пятничного обвала». Он также отметил, что спекуляции на тему повышения ставки ФРС в марте могут еще больше усугубить положение евро.