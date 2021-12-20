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48 минут назад

Курс евро взлетел

Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 20.01 мск растет на 57 копеек, до 83,90 рубля. При этом максимально евро в понедельник поднимался до 84 рублей впервые с 7 декабря.

Евро на форексе прибавляет 0,5%, до 1,129 доллара.

Цена на нефть марки Brent обвалилась на 5,6%, до 69,4 доллара за баррель.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что у европейской валюты нет предпосылок для устойчивого восстановления. По его словам, нынешнее укрепление – это «скорее робкая попытка технического отскока после пятничного обвала». Он также отметил, что спекуляции на тему повышения ставки ФРС в марте могут еще больше усугубить положение евро.

Угроза нового локдауна: в каких валютах "спрятать" рубль от обвала

Рынки,Видео,Михаил Коган,Московская биржа,ФРС,
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