Курс евро взлетел

Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 20.01 мск растет на 57 копеек, до 83,90 рубля. При этом максимально евро в понедельник поднимался до 84 рублей впервые с 7 декабря.
Евро на форексе прибавляет 0,5%, до 1,129 доллара.
Цена на нефть марки Brent обвалилась на 5,6%, до 69,4 доллара за баррель.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что у европейской валюты нет предпосылок для устойчивого восстановления. По его словам, нынешнее укрепление – это «скорее робкая попытка технического отскока после пятничного обвала». Он также отметил, что спекуляции на тему повышения ставки ФРС в марте могут еще больше усугубить положение евро.