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38 минут назад

Новое заявление Эрдогана обрушило фондовый рынок Турции

Турецкая лира упала до нового рекордного минимума после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить снижение процентных ставок, сославшись на то, что ислам запрещает ростовщичество. Об этом пишет Bloomberg.

Новое заявление Эрдогана обрушило фондовый рынок Турции
Фото: ReutersReuters

«Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать то, что требует ислам», - заявил Эрдоган.

После этого заявления лира ослабла почти на 10%, преодолев новую рекордную отметку - 18 лир за доллар. Лира потеряла половину своей стоимости за последние три месяца, что стало самым большим падением любой валюты за этот период времени.

Доходность 10-летних облигаций в лирах подскочила более чем на 100 базисных пунктов до 23,9%.

Это уже второй раз за месяц, когда турецкий президент ссылается на религию, говоря о денежно-кредитной политике, которая соответствует его требованиям о снижении стоимости заимствований для ускорения экономического роста.

В четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.

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По словам Эрдогана, крах лиры является результатом экономической осады, но Турция не откажется от своей новой экономической политики.

Рынки,Реджеп Эрдоган,Всемирный Банк,Центральный банк России,Bloomberg,
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