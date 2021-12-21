Замглавы правления Сбера не исключил двузначных ставок по ипотеке в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. / ТАСС /. Ставки по ипотеке в 2022 году в России могут достичь двузначных значений, но этот тренд не будет долгосрочным. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев .

"Мы будем смотреть за рынком, и возможности того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. На текущий момент пока не так, но мне кажется, что ключевой вопрос в макроэкономике. Предпосылки определенные к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня есть, на это нужно будет посмотреть в январе - феврале. Но я не считаю, что это будет долгосрочный тренд", - сказал он.