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1 час назад

Замглавы правления Сбера не исключил двузначных ставок по ипотеке в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в 2022 году в России могут достичь двузначных значений, но этот тренд не будет долгосрочным. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы будем смотреть за рынком, и возможности того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. На текущий момент пока не так, но мне кажется, что ключевой вопрос в макроэкономике. Предпосылки определенные к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня есть, на это нужно будет посмотреть в январе - феврале. Но я не считаю, что это будет долгосрочный тренд", - сказал он.

По словам Царева, если инфляция будет замедляться, то на рынке произойдет повышение ставок, затем стабилизация, а потом - движение вниз. "Мы не один раз проходили этот цикл", - отметил замглавы правления.

Царев также сообщил, что темпы роста ипотечного кредитования в 2022 году несколько замедлятся, но останутся "на хороших уровнях".

Рынки,Кирилл Царев,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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