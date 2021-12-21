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1 час назад

В «Сбере» допустили двузначные ставки по ипотеке в 2022 году

Investing.com — Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что ставки по ипотечным кредитам в 2022 году могут превысить показатель в 10%, пишет РБК. По его словам, для этого существуют предпосылки на рынке.

«Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. На текущий момент пока это не так. Определенные предпосылки к тому, что ставки станут выше 10%, сегодня существуют. Но на это надо будет посмотреть в январе-феврале», — сказал Кирилл Царев.

Царев отметил, что увеличение ипотечных ставок не будет носить долгосрочный характер и зависит от уровня инфляции и ключевой ставки.

«Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим сначала определенное подорожание ипотеки, затем стабилизацию и постепенное движение вниз. Мы уже не один подобный цикл это проходили», — считает топ-менеджер.

Кроме того, ипотечный рынок имеет определенные ограничения с точки зрения спроса и возможностей населения — а в следующем году рост выдачи ипотеки в России замедлится, добавил Царев.

Текст подготовил Тимур Алиев

Рынки,Кирилл Царев,Тимур Алиев,Сбербанк России,
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