SberCloud выходит на лидерские позиции облачных сервисов IaaS и PaaS по итогам 2021 года

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Компания SberCloud - поставщик облачных услуг, входящий в экосистему Сбера, - стала победителем рейтинга наиболее динамично развивающихся провайдеров секторов IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга) и PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга) по итогам 2021 года в России. Такой вывод следует из обзора "Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов 2021" международного агентства iKS-Consulting, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Главными драйверами роста облачных услуг в 2021 году в агентстве считают высокий спрос на них в условиях пандемии COVID-19 и активный выход на рынок новых игроков в лице финтех-компаний, интернет-интеграторов и операторов связи, а также активность государства в отношении развития облачных технологий.

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"Не могу не согласиться с аналитиками агентства iKS-Consulting, что пандемия действительно очень сильно повлияла на спрос на облачные технологии, но это абсолютно естественно, на мой взгляд. Многие компании по всему миру были вынуждены перевести своих сотрудников на дистанционный или гибридный режим работы, и облака тут оказались как нельзя кстати. Облачные технологии позволяют существенно сократить издержки на собственную ИТ-инфраструктуру: на скорость запуска проектов, гибкость мощностей и быстрое масштабирование. Многие предприятия оценили удобство использования облаков, их стоимость и хранение данных. Уверен, облачные сервисы и дальше будут пользоваться популярностью во всем мире", - приводит пресс-служба слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

Согласно исследованию, в сегменте "функционального" PaaS SberCloud является безоговорочным лидером с долей рынка по выручке 40%, усилив прошлогодние позиции, когда на долю четырех компаний-лидеров сектора приходилось более 70% рынка, а на оставшиеся - не более 7%. По итогам 2020 года объем "функционального" PaaS составил 2,26 млрд руб. Как следует из обзора, в 2021 году этот сегмент увеличится почти в два раза - до 4,4 млрд руб. в первую очередь за счет высокой активности SberCloud как лидера сегмента.

В IaaS-секторе SberCloud поднялся с пятой строчки рейтинга на вторую по сравнению с прошлым годом, в то время как практически все другие игроки остались на своих местах. Доля выручки SberCloud в 2021 году составит 14,7%. За исключением лидера рейтинга, доля ни одной другой компании не превышает 10%.

Рост рынка облачных инфраструктурных сервисов

В 2020 году объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов составил 39,4 млрд руб., показав рекордный рост на 38% к показателю предыдущего года. В 2021 году рынок по прогнозу достигнет отметки почти в 55 млрд руб., или 739 млн долларов. В целом, по прогнозам iKS-Consulting, рынок PaaS- и IaaS-сервисов будет расти с ежегодным темпом почти 27%. При этом ожидается, что непосредственно сегмент IaaS будет расти в отдельные годы до 32%.

Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 году достигнет 140 млрд руб.