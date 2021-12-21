Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

"Опора России": ипотека под 10-10,5% вполне может стать новой реальностью

жильеМОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Двузначные ставки по ипотечным кредитам вполне могут стать новой реальностью рынка в следующем году, они могут достичь 10-10,5% уже в первом квартале 2022 года, рассказал РИА Новости первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

"Вполне может быть, что уже в ближайшее время ставки по ипотеке выйдут на двузначные уровни. Вероятно, ставка 10-10,5% - это новая реальность первого квартала 2022 года для ипотечного рынка", - заявил эксперт.

Российские банки уже сейчас одобряют ипотеку на срок порядка 20 лет под ставку 9-9,7%. В этих значениях, скорее всего, еще не учтено повышение ключевой ставки Банком России на 100 базисных пунктов, значит процент по жилищным кредитам еще будет расти, считает Сигал. "Пока ЦБ будет повышать свою ставку, ипотечные займы будут дорожать", - заключил он.

Ранее во вторник зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк не исключает двузначных ставок по ипотеке: предпосылки для их роста выше 10% есть, но это не будет долгосрочным трендом.

Рынки,Кирилл Царев,Павел Сигал,Сбербанк России,Центральный банк России,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители