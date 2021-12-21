"Опора России": ипотека под 10-10,5% вполне может стать новой реальностью

жильеМОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Двузначные ставки по ипотечным кредитам вполне могут стать новой реальностью рынка в следующем году, они могут достичь 10-10,5% уже в первом квартале 2022 года, рассказал РИА Новости первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

"Вполне может быть, что уже в ближайшее время ставки по ипотеке выйдут на двузначные уровни. Вероятно, ставка 10-10,5% - это новая реальность первого квартала 2022 года для ипотечного рынка", - заявил эксперт.

Российские банки уже сейчас одобряют ипотеку на срок порядка 20 лет под ставку 9-9,7%. В этих значениях, скорее всего, еще не учтено повышение ключевой ставки Банком России на 100 базисных пунктов, значит процент по жилищным кредитам еще будет расти, считает Сигал. "Пока ЦБ будет повышать свою ставку, ипотечные займы будут дорожать", - заключил он.