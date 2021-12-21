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2 часа назад

Финансист допустил рост доллара перед Новым годом

Маловероятно, что в ближайшие недели произойдет снижение курса доллара по отношению к рублю. Отражаться на курсе будут не цены на сырье и не решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, а развитие политических рисков вокруг ситуации на Украине, рассказал агентству «Прайм» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Финансист допустил рост доллара перед Новым годом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ведомство сейчас находится между двух огней – экономическим ростом и ускоряющейся инфляцией.

«В этой связи куда важнее проанализировать, что происходит с российским рублем, чтобы понять, как курс отечественной валюты мог бы отреагировать на любые решения ФРС США», — отметил Солодков.

По мнению финансиста, благодаря декабрьскому повышению ставки Центробанка привлекательность рубля как инвестиционного инструмента выросла. С другой стороны, Минфин, скупающий иностранную валюту для госрезервов, помогает укреплению американской валюты. Солодков сравнил ситуацию с той, что наблюдается с ценами на бензин.

«Когда цены на мировом рынке нефти растут, дорожает и топливо внутри России, ведь «черное золото» — экспортный товар. При этом когда цена на нефть на мировом рынке падает, отечественный бензин не дешевеет – последствия действия налогового маневра. То же и с рублем – в долгосрочной перспективе его курс неизменно снижается», — подчеркнул Солодков.

Ранее главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стив Якобсен заявил, что курс доллара может упасть до 69–70 рублей в 2022 году. По его мнению, российскую валюту поддержит сочетание прагматичных шагов ЦБ и роста цен на сырье.

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