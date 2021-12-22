Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
5 часов назад

Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО

США считают, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Россия нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и ограничивает выход на отечественный рынок иностранных производителей, в частности из самих Штатов.

Об этом говорится в отчете, подготовленном офисом торгового представителя США в ВТО. Документ посвящен "соблюдению обязательств России в ВТО". По мнению Вашингтона, "несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских работников и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях".

В частности, представитель США Кэтрин Тай считает, что нарушением норм являются локализация промышленного производства с предоставлением субсидий, сохранение продовольственного эмбарго на поставки из стран Запада, импортозамещение в ИТ-секторе и "ужесточение ограничений на торговлю" в период пандемии коронавируса. О каких именно ограничениях идет речь, в сообщении не уточняется.

Россия является членом ВТО с 2012 года, переговоры о вступлении в организацию длились почти два десятилетия. Одно из важных преимуществ членства в ВТО - возможность решать на этой площадке международные торговые споры.

Акцент на импортозамещении, отечественных сельхозпроизводителях и локализации промышленного производства Россия сделала после 2014 года и введения против нее санкций Запада. Эти действия стали ответной мерой, которая должна была защитить внутренний рынок от проседания на фоне ограничений международного финансирования. Эмбарго на поставки продукции тогда коснулось, в том числе, США.

Рынки,Экономика России,ВТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители