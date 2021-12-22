Лавров и Мирзоян отметили важность создания механизмов демаркации границы с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров во время состоявшегося в среду телефонного разговора указали на важность формирования механизмов для демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В ходе телефонного разговора был обсужден широкий круг вопросов, которые связаны с реализацией договоренностей, зафиксированных в Сочи в трехстороннем заявлении [лидеров Армении, РФ и Азербайджана] от 26 ноября. Стороны отметили важность шагов по деэскалации ситуации, повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по созданию механизмов делимитации и демаркации государственной границы", - отмечается в коммюнике.

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Лавров и Мирзоян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху и подтвердили заинтересованность Москвы и Еревана в скорейшем разблокировании транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись оценками хода реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года. Условлено предпринять дополнительные шаги в целях начала практической работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшей реализации мер по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе", - отметили в МИД РФ.