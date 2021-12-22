Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Лавров и Мирзоян отметили важность создания механизмов демаркации границы с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров во время состоявшегося в среду телефонного разговора указали на важность формирования механизмов для демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В ходе телефонного разговора был обсужден широкий круг вопросов, которые связаны с реализацией договоренностей, зафиксированных в Сочи в трехстороннем заявлении [лидеров Армении, РФ и Азербайджана] от 26 ноября. Стороны отметили важность шагов по деэскалации ситуации, повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по созданию механизмов делимитации и демаркации государственной границы", - отмечается в коммюнике.

Видео дня

Лавров и Мирзоян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху и подтвердили заинтересованность Москвы и Еревана в скорейшем разблокировании транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись оценками хода реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года. Условлено предпринять дополнительные шаги в целях начала практической работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшей реализации мер по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе", - отметили в МИД РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.

Рынки,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители