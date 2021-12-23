Bloomberg назвал причину сокращения поставок российского газа в Европу

Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в отрасли.

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В издании отметили, что «Газпром» и его клиенты обычно устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле.

Данный механизм позволяет покупателям получать газ по гораздо более низким ценам, чем на биржах. И на данный момент некоторые клиенты «Газпрома» уже достигли своих контрактных лимитов поставок на год. Если кто-то из этих покупателей захочет получит дополнительные объемы газа, то им придется оплачивать их по рекордным рыночным ценам, которые действуют в настоящий момент. Соответственно, особенно на фоне скачков стоимости топлива на биржах, не многие хотят это делать.

При этом опрошенные Bloomberg европейские клиенты «Газпрома» отметили, что компания выполнила все свои обязательства о поставках.

На этой неделе цены на газ в Европе выросли примерно на 20 процентов, достигнув своих рекордных значений в 2150 долларов за тысячу кубометров. На это повлияло прекращение «Газпромом» экспорта газа по трубопроводу «Ямал-Европа», что в свою очередь усилило в Европе опасения по поводу обострения зимнего энергетического кризиса. Низкие температуры перед Рождеством повышают спрос на отопление, сокращая и так низкие запасы топлива в странах ЕС, а закупка допобъемов остается маловероятной из-за высоких цен на газ.