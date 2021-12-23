Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок 23 декабря закрылся падением основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3704,6 пункта (минус 1,12 процента), индекс РТС — до 1587,87 пункта (минус 0,88 процента), свидетельствуют данные площадки.

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Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами роста стали «Алроса» (плюс 0,44 процента, 114,03 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 0,38 процента, 1268,1 рубля) и «Норникель» (плюс 0,31 процента, 21 902 рубля).

Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 3,12 процента, 1657 рублей), «Яндекса» (минус 1,72 процента, 4411,2 рубля) и «Газпрома» (минус 1,34 процента, 340,91 рубля).