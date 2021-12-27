Матвиенко заявила, что Россия прошла пик роста цен

В 2021 году в России был пик роста цен на продовольственные товары. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она надеется, что в следующем году ситуацию улучшится.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год», — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации.

Ранее вице-премьер РФ Виктор Абрамченко заявил, что в РФ нет причин для скачкообразного роста цен на продукты. Президент России Владимир Путин призвал правительство защитить граждан от резкого колебания цен, передает RT. Президент также отметил, что Россия должна увеличить объемы производства продуктов, сообщает телеканал 360.