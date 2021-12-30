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4 часа назад

Биткоин проиграл главному конкуренту

По итогам 2021 года крупнейшая криптовалюта, Bitcoin, показала себя чрезвычайно волатильной и проиграла своему главному конкуренту — Ethereum (эфир). Динамика эфира оказалась гораздо лучше — 408 процентов роста против 65 процентов у биткоина, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткоин проиграл главному конкуренту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Такая тенденция может сохраниться и в 2022 году, считают аналитики. Росту биткоина на протяжении года способствовала волатильность, связанная с президентскими выборами в США, и интересом инвесторов к риску. Кроме того, некоторое время первая криптовалюта демонстрировала положительную корреляцию с индексом наиболее ликвидных американских акций из списка S&P 500.

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В ноябре биткоину удалось поставить исторический рекорд на отметке в 69 тысяч долларов, однако в том же месяце его курс обвалился на 10 тысяч, а к концу года валюта потеряла более 30 процентов от максимума и сейчас торгуется на уровне 47,5 тысяч долларов при капитализации 898,6 миллиардов долларов.

Эфир в 2021 году рос увереннее и за год поднялся с 738 долларов до 3,7 тысяч, капитализация составляет 444,5 миллиарда долларов. Такие результаты связаны с большим технологическим потенциалом проекта. Изначально эфир создавался не только как криптовалюта, но и как база для доступного внедрения технологии блокчейн в сторонние проекты. Этими разработками заинтересовались как стартапы, так и крупные игроки вроде MicrosoftIBM, ВТБСбербанка, Lufthansa и S7. Технологии эфира позволяют создавать децентрализованные приложения, код которых запускается в распределенной сети, а не на централизованном сервере. Благодаря этому приложение нельзя цензурировать.

Стоимость эфира также увеличил взрывной рост популярности невзаимозаменяемых токенов (NFT), представляющих собой уникальный цифровой объект, в том числе в мире видеоигр. Эфир сейчас используется как основная валюта при покупке NFT-токенов. За 2021 год рынок таких токенов вырос в 400 раз, а самая крупная сделка с NFT стоила 69,3 миллиона долларов.

Кроме того, эфир первой из крупных валют решил отказаться от майнинга. Разработчики анонсировали переход валюты на алгоритм «доказательство доли владения» (Proof-of-stake, или PoS), который не требует больших вычислительных мощностей и практически безвреден для экологии.

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