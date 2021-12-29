На Украине захотели ввести спецпошлину против России

«Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», — сказано в письме главы Комитета Андрея Геруса .

Год назад правительство Украины продлило действие спецпошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России до 31 декабря 2021 года. Было пролонгировано действие спецпошлины в размере четырех процентов для тяжелых дистиллятов, в размере трех процентов — для сжиженного газа и в размере 65 процентов — для всех типов угля (кроме антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности).