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1 час назад

На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину в 4-5 процентов на импорт различных видов топлива из России, пишет «Экономическая правда».

На Украине захотели ввести спецпошлину против России
Фото: ТАССТАСС

Рада может одобрить введение пошлины на импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля.

«Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», — сказано в письме главы Комитета Андрея Геруса.

Год назад правительство Украины продлило действие спецпошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России до 31 декабря 2021 года. Было пролонгировано действие спецпошлины в размере четырех процентов для тяжелых дистиллятов, в размере трех процентов — для сжиженного газа и в размере 65 процентов — для всех типов угля (кроме антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности).

Украина отказалась возобновлять импорт электроэнергии из РФ

Перспективы транзита российского газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Рынки,Андрей Герус,Верховная Рада,Правительство Украины,МИД,
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