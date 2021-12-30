Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии четверга, 30 декабря, вырос на 1,23 процента, до 3787,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,38 процента, до 1595,76 пункта. Иными словами, российский фондовый рынок закрылся ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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При этом в последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября. На максимуме доллар и евро доходили до 74,87 и 84,66 рубля соответственно.