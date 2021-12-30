На Украине начали массово закрывать газовые заправки

Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — «Укравтогаз» — начала массово закрывать свои автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), пишет украинское деловое издание Enkorr. На данный момент закрыто 32 заправки, и предприятие планирует остановить еще несколько десятков станций.

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Компания объяснила, что потребление природного газа на некоторых АГНКС прекратилось из-за уменьшения объемов реализации СПГ, высоких цен на природный газ и электричество и неблагоприятной конъюнктуры рынка. В Enkorr также отметили, что на Украине полностью прекратили работу около 50 частных заправок.

«В связи с тем, что с мая месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (СПГ) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90 процентов упали продажи», — заявил директор «Укравтогаза» Александра Ватажишин. По его словам, чтобы заправки продолжили работы, должна измениться закупочная цена природного газа.

Водители снова будут заправляться газом лишь тогда, когда это топливо будет хотя бы вполовину дешевле бензина, считает Ватажишин. Такого уровня цен невозможно достичь без поддержки государства. «Если государство так и не обратит внимание на эту ситуацию, у нас просто не будет клиентов», — подчеркнул директор «Укравтогаза».