Назван способ справиться с дефицитом газа в Европе

Несмотря на более чем 40-процентное опустошение подземных хранилищ газа (ПХГ), совсем без газа Европа не останется. На помощь придут поставки сжиженного природного газа (СПГ) и традиционные энергоносители — уголь и мазут, такой способ справиться с дефицитом назвал РИА Новости руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

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Полностью исчерпать запасы регион сможет весной, но только в условиях особо суровых морозов, уверен эксперт. При этом нынешняя цена на газ — спекулятивная, уверен Мастепанов. Если рекордная стоимость сохранится, то «сжиженный газ из США и Катара пойдет не в Китай, а в Европу, и проблема будет решена в течение недели, максимум — двух», подчеркнул он.

Также страны ЕС могут вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту, но пока особой нужды в этом нет, добавил Мастепанов.