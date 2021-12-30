На Украине рассказали о «пылающих от смеха» представителях Кремля

«Все, что мы сейчас пожинаем, заложено именно в 2015 году, именно тогда был взят курс на либеральную модель рынка, были расторгнуты долгосрочные контракты с "Газпромом" и не подписан ни один долгосрочный контракт с европейскими компаниями. Нам молодые и дерзкие реформаторы из "Нафтогаза", один из которых Витренко (Юрий Витренко, глава «Нафтогаза» — прим. «Ленты.ру»), рассказывали, что мы все купим на рынке, "пусть у кремлевских пылает, а цены на Украине устанавливает рынок"», — рассказал эксперт.