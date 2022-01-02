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2 часа назад

Китай скупил половину запасов продовольствия в мире

Китай скупит большую часть запасов продовольствия в мире: по данным Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире. Об этом пишет Nikkei Asia.

Китай скупил половину запасов продовольствия в мире
Фото: Hao Jianwei / globallookpress.comHao Jianwei / globallookpress.com

Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022-му Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.

Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие. «Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — приводят «Известия» цитату экспертов.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными. Предполагается, что объем глобального импорта достигнет рекордного уровня в 2021-м (в 1,75 триллионов долларов). Это на 14 процентов больше, чем в 2020 году.

Рынки,Минсельхоз,ООН,газета "Известия",
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