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24 минуты назад

До конца зимы. Владельцев «СберКарты» ждет сюрприз

Сбербанк продлил акцию для клиентов, открывающих кредитную «СберКарту», по снятию наличных без комиссии до 28 февраля 2022 г. Первоначально акция, стартовавшая 15 ноября, действовала до 31 декабря 2021 г.

До конца зимы. Владельцев «СберКарты» ждет сюрприз
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

В рамках акции клиенты, которые оформят карту до конца зимы, смогут снимать с нее денежные средства без комиссии в первые 15 дней, начиная с даты подписания договора. Начиная с 16-го дня, комиссия составит обычные 3% от суммы. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него.

Кредитная «СберКарта» – новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Важно помнить, что на снятие наличных не распространяется льготный период.

Рынки,Сбербанк России,
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