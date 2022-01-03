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2 часа назад

Россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя

Производители спиртного предупредили о повышении цен на крепкий алкоголь. Рост цен на водку и коньяки может составить в ближайшие месяцы 8–12%, на российские вина 10–25%, на импортную винную продукцию 15–30%.

Россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Рост цен связан с повысившимся акцизом на крепкую алкогольную продукцию. С 1 января он вырос на 4,60 рубля.

В Подмосковье произошло массовое отравление алкоголем

Кроме того, эксперты говорят об инфляции, повышении цен на топливо и комплектующие для оборудования, росте тарифов на логистику. Вдобавок во многих винодельческих регионах в прошлом году случился неурожай.

Намерение повысить цены на крепкий алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, коньяки, виски, бренди – уже выказали несколько производителей.

В частности, компания «Татспиртпром» ожидает повышения цен на водку, коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л, а в АО «Башспирт» отметили, что ожидается подорожание бутылки водки на 15–20 рублей.

Меньше всего подорожает пиво. В Ассоциации производителей пива заявили, что данный напиток подорожает незначительно — в среднем на рубль из-за роста стоимости солода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, обсуждалась ли в Кремле инициатива о введении QR-кодов при розничной продаже алкоголя.

Рынки,Дмитрий Песков,
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