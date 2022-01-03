Российский рынок акций начал год с бурного роста

В России 3 января начались первые в 2022 году торги на фондовом рынке. К 11:56 мск индекс Мосбиржи разогнался на 1,74% — до 3853,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1630,15 пункта. Бурный рост вызван ралли нефтяных котировок. Мартовский фьючерс на нефть Brent дорожал в то же время на 1,4% — до $78,9 за баррель. На фоне этого дорожают бумаги российских нефтегазовых компаний. «Прайм» отметил, что подорожали акции «Газпрома» (+2,47%), «Лукойла» (+1,22%), НОВАТЭКа (+1,59%), «Татнефти» (префы — на 1,15%, обыкновенные акции — на 1,65%) и «Башнефти» (префы — на 2,46%, обыкновенные акции — на 3,35%). Ещё заметный вклад в повышение индексов вносят бумаги Сбербанка. Префы выросли в цене на 2,5%, обыкновенные акции — на 2,78%. Последние вновь превысили 300 рублей за бумагу. Также в лидерах роста оказались бумаги «Русснефти» (+6,91%), «Черкизово» (+3,96%), обыкновенные акции «Мечела» (+3,74%), расписки TCS (+3,67%), акции ТМК (+3,67%), а также «Эн+ груп» (+3,61%) и АФК «Система» (+3,6%). Ранее «Секрет» писал, что акции Alphabet, материнской компании Google, оказались самыми выгодными среди технологических гигантов по итогам 2021 года. С начала года они выросли на 68%. В то же время ценные бумаги Microsoft и Apple прибавили только 51 и 33% соответственно. Фото: Pixabay, Pixabay License